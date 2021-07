tmw Da Novara tutto tace: e per Collodel c'è la Cremonese. Domani le visite

vedi letture

Sembra essersi chiusa l'esperienza di Riccardo Collodel al Novara. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il classe '98 - tenuto in stand by dalla formazione azzurra - ha raggiunto l'accordo con la Cremonese.

In programma domani le visite mediche di rito.