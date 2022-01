ufficiale Crotone, tutto fatto per Awua: il centrocampista arriva in prestito dalla Pro Vercelli

Come anticipato quest'oggi, Theophilus Awua passa in prestito al Crotone: il centrocampista nigeriano arriva dalla Pro Vercelli, con la formula del prestito sino al termine della stagione corrente.

Di seguito il comunicato del club pitagorico:

"Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Football Club Pro Vercelli il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Theophilus Awua.

Nato il 24 aprile 1998 a Makurdi (Nigeria), si mette in luce nel Torneo di Viareggio 2015-2016 con la maglia dell’Abuja e successivamente viene acquistato dallo Spezia e girato in prestito alla Primavera dell’Inter dove si laurea campione d’Italia.

La stagione seguente gioca in prestito alla Juve Stabia fino a gennaio per poi far ritorno allo Spezia.

Nel 2018 è protagonista di una grande stagione in prestito al Rende, allenato proprio da Francesco Modesto con il quale avrà di nuovo la possibilità di lavorare ora a Crotone.

Poi, nel 2019/20, veste le maglie di Bari (Serie C) fino a gennaio e Livorno (Serie B) fino al termine del campionato, mentre nell’ultima stagione, dopo aver iniziato col Cittadella in cadetteria, a gennaio si trasferisce alla Pro Vercelli – anche qui sotto la guida di mister Modesto – risultando tra i migliori calciatori del torneo.

Awua è un centrocampista centrale “moderno”, esuberante fisicamente, dotato di personalità e abile sia nel proteggere che nel conquistare palloni.

Benvenuto nella famiglia rossoblù, Theo!".

Di seguito la foto del momento della firma, con l'operazione condotta da Pure Sports Management