ufficiale Frosinone, colpo Luca Moro in attacco. Arriva in prestito dal Sassuolo

Dopo l'annuncio-cruciverba arriva anche l'ufficialità: Luca Moro è un nuovo giocatore del Frosinone. L'attaccante rivelazione dell'ultima Serie C è approdato in Ciociaria in prestito dal Sassuolo. Questa la nota del club:

"Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con l’US Sassuolo Calcio per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Luca Moro. L’attaccante classe 2001 arriva a titolo temporaneo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2023".