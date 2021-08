ufficiale Lecce, doppia cessione in C: Ortisi al Catanzaro, Pani al Seregno

Doppia cessione in Serie C per il Lecce. Il club salentino, con una nota ufficiale, fa sapere di aver ceduto "a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pani Stefano (esterno difensivo classe 2002) all’ U.S. 1913 Seregno", ma comunica anche il trasferimento a titolo definitivo di "Ortisi Pasqualino (centrocampista classe 2002) all’ U.S. Catanzaro".