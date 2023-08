ufficiale Lecco, ecco Tenkorang. Arriva in prestito dalla Cremonese

Il Lecco ha depositato il contratto del centrocampista Joshua Tenkorang della Cremonese, lo scorso anno in forza alla Virtus Entella in Serie C dove ha collezionato 28 presenze con cinque reti e due assist all'attivo. Lo comunica il sito della Lega Serie B nell'apposita sezione spiegando che il trasferimento è a titolo temporaneo. Ora si attende il comunicato di uno dei due club per capire se si tratta di prestito secco o c'è un diritto/obbligo di riscatto a favore dei blucelesti.