ufficiale Modena, rinnovo fino al giugno 2025 per il capitano Antonio Pegreffi

vedi letture

Tre partite in nove giorni, 3 sconfitte. Il momento, come tutti sanno, non è dei migliori. Il capitano Antonio Pergreffi, durante la conferenza stampa da poco conclusasi al Braglia, richiama alla calma e alla positività l’intero ambiente. E come sempre mette il Modena e la solidità del gruppo davanti al suo stesso prolungamento contrattuale fino al 30 giugno 2025, annunciato dal ds Davide Vaira come “segnale di serenità e di fiducia all’allenatore e alla squadra da parte della proprietà e del club; nel calcio possono transitare periodi nei quali mancano dei risultati, noi rispondiamo in controtendenza, con queste mosse di rinnovo della fiducia all’epicentro del gruppo e stiamo lavorando anche per altri calciatori che sono basilari per il nostro progetto tecnico”.

“Il momento è particolare, non possiamo nasconderci – analizza Pergreffi -. Abbiamo già vissuto periodi simili e ne siamo sempre riusciti con la forza dell’unione. Adesso stiamo svolgendo una settimana tipo e possiamo quindi prepararci al meglio per la prossima col Pisa: sarà una battaglia”.

Campionato che entra nella fase calda, sono i dettagli e gli episodi che fanno la differenza: “E’ un torneo molto competitivo ed equilibrato, in queste ultime tre gare abbiamo fatto fatica, subendo alcuni episodi. Dobbiamo alzare ancora di più l’asticella dell’attenzione, con cuore e passione”.

Sabato al Braglia tutti uniti per ritrovare la vittoria. Pergreffi suona l’adunata: “Avremo bisogno della nostra gente. Queste partite si vincono prima sugli spalti e poi in campo, i tifosi sono il motore delle nostre motivazioni. Siamo un tutt’uno con loro, con la proprietà e con la città. Ora più che mai tutti insieme per il bene del Modena”.

Capitano che continuerà ad essere garante dello spirito gialloblù anche in futuro. Come ha spiegato il ds Davide Vaira, il contratto difensore è stato prolungato il fino al 30 giungo 2025. “Ringrazio la famiglia Rivetti e il direttore – ci tiene a evidenziare Pergreffi –. La dimostrazione di fiducia è per un calciatore fondamentale. Voglio ripagarli sul campo. Siamo da sempre allineati per obiettivi e mentalità. Per il rinnovo sono bastati pochi sguardi… E come dice il nostro presidente, DaiGialli!!!”.