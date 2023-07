ufficiale Moro saluta il Sassuolo. Si trasferisce in prestito allo Spezia

Colpo in attacco per lo Spezia, che si assicura, con la formula del prestito, Luca Moro, reduce dalla stagione con il Frosinone ma di proprietà del Sassuolo.

Ecco la nota:

"Spezia Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall'US Sassuolo Calcio, le prestazioni sportive dell'attaccante Luca Moro.

Classe 2001, dotato di rapidità e fisicità, Moro è un centravanti di razza, cresciuto nelle giovanili del Padova, con cui ha esordito in Serie B nella stagione 2018/2019, per poi passare in prestito al Genoa Primavera e successivamente approdare alla SPAL nella stagione 2020/2021.

Sarà però nella stagione 2021/2022 che per il giocatore arriverà l'esplosione che lo metterà sotto i riflettori del calcio italiano, infatti con la maglia del Catania, in Serie C, si rende protagonista di una stagione incredibile, durante la quale Moro totalizza 29 presenze e ben 21 gol, qualificandosi come uno dei bomber più giovani e prolifici del panorama nazionale. Acquistato dal Sassuolo, nella scorsa stagione passa in prestito al Frosinone, lasciando subito il segno, infatti anche grazie alle sue 6 reti realizzate in 34 presenze, la formazione ciociara tornerà in Serie A, vincendo il campionato cadetto.

Azzurro Under 20 e Under 21, forte di testa, ma dotato allo stesso tempo di una tecnica sopraffina, è capace di distinguersi non solo come implacabile finalizzatore, ma anche come fulcro del gioco, capace di assistere la manovra e di creare importanti spazi in zona gol per i compagni.

A partire dalle sedute di domani, Moro si aggregherà al resto del gruppo nel ritiro di Santa Cristina, pronto a dare il proprio contributo alla causa aquilotta.

BENVENUTO LUCA!".