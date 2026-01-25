Sassuolo, Moro emozionato: "Al primo anno in A, il gol sarebbe stato la ciliegina sulla torta"

Il Sassuolo si toglie un peso e ritrova il successo a distanza di 7 partite di fila senza tre punti. Lanciato un po' a sorpresa da titolare oggi nel match vinto 1-0 contro la Cremonese, il 25enne Luca Moro ha parlato così ai canali ufficiali del club neroverde: "Era fondamentale vincere oggi, siamo partiti bene, poi la partita è diventata un po’ spigolosa, siamo stati bravi a tenere il campo", le prime parole dell'attaccante italiano.

E ha aggiunto: "Segnare sarebbe stata la ciliegina sulla torta ma sono comunque contento della mia prestazione e del regalo che mi hanno fatto i compagni", ha confidato Moro. "Siamo un gruppo di calciatori forti, mi sento parte integrante del gruppo e lavoro sempre per trovare spazio, sono al primo anno in Serie A ma sono convinto che alla lunga andrà sempre meglio".

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, "Questa era una partita in cui volevamo fare bene, e l’abbiamo fatto con una bella prestazione: siamo contenti sia di questo che della vittoria che abbiamo portato a casa dopo tanto tempo", l'esordio in prima battuta. Poi l'analisi più approfondita: "Nel primo tempo abbiamo iniziato bene, andando in vantaggio, creando azioni da gol e presupposti per raddoppiare. Dopo a tratti abbiamo concesso un po’ di campo e con qualche piccolo errore dato loro l’opportunità di rendersi pericolosi, ci siamo irrigiditi un po’ in alcune fasi ma siamo stati sempre dentro la partita. Sono contento di come è andata e di come ci siamo espressi".