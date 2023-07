ufficiale Parma, c'è il rinnovo a centrocampo. Hernani prolunga fino al 2025 con opzione

Non solo volti nuovi, ma anche importanti conferme per il Parma, con Hernani che rientra dal prestito alla Reggina e prolunga il proprio contratto con il club ducale. Il prolungamento con il brasiliano è stato stilato su base biennale - scadenza quindi fissata al giugno 2025 -, ma c'è anche un'opzione di ulteriore prolungamento per la stagione ancora successiva (giugno 2026).

Ecco la nota del club:

"Il Parma Calcio comunica che il centrocampista Hernani ha rinnovato il contratto fino al 30.06.2025, con diritto di opzione per il prolungamento fino al 30.06.2026.

Dopo due stagioni con la maglia crociata addosso, dove ha collezionato 65 presenze in Serie A di cui 54 da titolare, con 7 gol e 7 assist all’attivo, il brasiliano ha prolungato la sua avventura professionale in gialloblù.

Il nostro Club è felice di annunciare questo rinnovo e di continuare insieme!".