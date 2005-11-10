Clamoroso Lindstrom, lo Schalke lo mette in stand by dopo le visite. Il Napoli osserva

Era già tutto fatto per il trasferimento del centrocampista in Germania, ma ora il club di Gelsenkirchen non vuole più procedere allo scambio dei documenti.

C'è un clamoroso colpo di scena nell'affare che avrebbe dovuto portare Jesper Lindstrom allo Schalke 04. Il centrocampista del Napoli, che Allegri aveva ricominciato a utilizzare da mezzala, è stato autorizzato dal club partenopeo a sottoporsi alle visite mediche di rito e domenica si è dunque recato in Germania, in attesa poi che l'affare diventasse ufficiale e potesse unirsi alla società di Gelsenkirchen.

Operazione a rischio

Secondo quanto riportato dalla BILD, qualcosa però è cambiato nelle volontà dello Schalke 04, che adesso non vuole più procedere allo scambio dei documenti. Dovesse essere confermata la notizia, Lindstrom dovrebbe far ritorno a Napoli e finirebbe inevitabilmente un'altra volta sul mercato. Nei prossimi giorni ci saranno sicuramente aggiornamenti in tal senso, anche perché il calciatore non ha intenzione di rimanere in stand by.