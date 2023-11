ufficiale Parma, rinnovo quadriennale per Enrico Delprato. Il capitano firma fino al 2027

Enrico Delprato ha rinnovato fino al 2027. Il Parma Calcio annuncia con orgoglio che Enrico, dopo 80 partite giocate con la maglia del Club Crociato, ha esteso il suo contratto. Da questa stagione è il capitano della squadra, ruolo che ricopre con grande valore perché la “fascia” assume un grande senso di responsabilità e di rispetto per tutti coloro che amano questa maglia.

Il commento del Capitano Enrico Delprato: “Quando sono arrivato a Parma, devo ammettere che mai avrei immaginato che sarebbe nato un rapporto personale così bello con questa Maglia e questa Città. Oggi il mio cammino si allunga ancora un po’ con addosso questi colori, questo rinnovo rappresenta molto per me e, soprattutto, per quello che stiamo costruendo tutti insieme. Portare la fascia di Capitano è una grande soddisfazione personale e allo stesso tempo una grande responsabilità, specialmente in una piazza così gloriosa e vincente come Parma! Personalmente voglio ringraziare tutti i miei compagni di squadra, perché in questo viaggio siamo tutti Capitani. Sono sicuro che tutti insieme cercheremo di portare Parma il più in alto possibile e lo faremo lottando, sudando, sacrificando tutto ciò che abbiamo dentro di noi. Grazie Parma, questa Partita la dobbiamo vincere insieme!”