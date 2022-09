ufficiale Pisa, Cohen torna in Israele. Ha firmato un triennale con il Maccabi Tel Aviv

vedi letture

Il Pisa ha trovato l'accordo per la cessione in prestito con obbligo di riscatto di Yonatan Cohen al Maccabi Tel Aviv. Lo annuncia il sito ufficiale del club israeliano che annuncia la firma dell'attaccante per i prossimi tre anni con opzione di rinnovo. Il classe '96 lascia il club toscano dopo 27 presenze condite da quattro reti. Al Pisa dovrebbero andare circa 1,5 milioni di euro.