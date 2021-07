ufficiale Pisa, dal Palermo arriva Lucca: firma un quinquennale

La firma era attesa, e adesso è arrivata: Lorenzo Lucca è un nuovo calciatore del Pisa.

Questo il comunicato dei toscani:

"Il Pisa Sporting Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Società Palermo F.C. il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Lucca.

Attaccante, classe 2000, Lucca ha debuttato in serie C a soli 17 anni con la maglia del Vicenza e quindi dopo un’esperienza nel settore giovanile del Torino è approdato al Palermo. Con i rosanero Lorenzo Lucca ha vinto un campionato di Serie D e nella passata stagione si è rivelato tra i migliori bomber della Serie C mettendo a segno 13 gol.

Il calciatore ha sottoscritto un contratto che lo legherà al sodalizio nerazzurro fino al 30 giugno 2026".

Ecco poi il comunicato di saluti del club rosanero: "Il Palermo comunica che è stata finalizzata la cessione di Lorenzo Lucca al Pisa Sporting Club. Il club toscano ha acquisito il cartellino del giocatore a titolo definitivo.

A Lorenzo i migliori auguri per la sua carriera da parte del Presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".