ufficiale Reggina, tutto fatto per Cicerelli: arriva in prestito con obbligo dalla Lazio

Rinforzo offensivo per la Reggina, che dalla Lazio si assicura Emanuele Cicerelli: a renderlo noto, la formazione capitola, che specifica che il trasferimento avviene in prestito con obbligo di trasformazione in cessione definitiva.

Ecco il comunicato:

"La S.S. Lazio comunica di aver ceduto temporaneamente, sino al 30/06/23, con obbligo di trasformazione in cessione definitiva, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cicerelli Emanuele a favore della Reggina 1914 srl, partecipante al campionato di Serie B".