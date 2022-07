ufficiale Sudtirol, il difensore Malomo saluta e torna in C: giocherà nel Foggia

F.C. Südtirol comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Calcio Foggia 1920, società militante nel campionato di Serie C, i diritti alle prestazioni sportive di Alessandro Malomo, difensore 31enne.

Nato a Roma, il 12 aprile 1991, Alessandro Malomo, difensore centrale o terzino di fascia sia destra che sinistra, di piede destro, 188 cm per 80 kg, è arrivato all’FC Südtirol nell’ottobre del 2020. In maglia biancorossa ha disputato 66 gare in due stagioni 66 gare ufficiali con 5 reti e un assist, di cui 31 (con 3 reti) nella scorsa stagione, conclusa con la promozione in serie B.

F.C. Südtirol esprime gratitudine e affettuosa riconoscenza e ringrazia di cuore Alessandro Malomo per quanto da saputo dare alla causa biancorossa e gli augura un futuro ricco di soddisfazioni.