ufficiale Ternana, l'attaccante Rovaglia ceduto in prestito alla Fermana

La Ternana Calcio comunica di aver ingaggiato il calciatore Pietro Rovaglia.

L’attaccante classe ’01, prodotto del settore giovanile del Chievo Verona (ha esordito in in B con i clivensi nel 2019), si è legato alla Società rossoverde fino al 30 giugno 2025. Nella passata stagione, da gennaio, ha vestito (in prestito dai gialloblù), la maglia della Pistoiese. In carriera vanta anche una presenza in Nazionale Under 15, una in Under 18 e due (con una rete) in Under 19.

Si comunica inoltre che il giocatore si è trasferito alla Fermana con la formula del prestito fino al 30