Un anno fa l'addio a Gigi Simoni. La Cremonese: "Sempre con noi, mister"

vedi letture

A un anno dalla scomparsa di Gigi Simoni, la Cremonese ricorda con trasporto l’allenatore. In grigiorosso, Simoni ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione 1992-1993, guidando la squadra nei tre campionati successivi in massima serie, nonché la coppa Anglo-Italiana sempre nel 1993. Dal 2013 al 2016 ha inoltre fatto parte della società, prima come direttore tecnico e poi come presidente.