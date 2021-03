Venezia, Aramu: "Un'altra grande prova di squadra e dobbiamo continuare così"

L'attaccante del Venezia Mattia Aramu ha commentato in sala stampa il successo sul campo del Monza: "Terzo marcatore della storia ad aver segnato una tripletta a una squadra di Berlusconi? Non lo sapevo - riporta tuttoveneziasport.it - non sarei mai andato a vedere una cosa del genere. Mi fa molto piacere, l’importante è aver conquistato tre punti importanti dopo un trittico dove non avevamo portato a casa quello che meritavamo. La cosa fondamentale di oggi è aver portato il bottino pieno a casa. Dominanti? Sì, in campo avevamo la sensazione che potevamo fargli del male in ogni azione. E' stata un’altra grande prova di squadra e dobbiamo continuare così. Oggi avevamo tanta fisicità in avanti e abbiamo cercato di attaccare dietro le spalle con la velocità. E' andata molto bene. Tripletta? E' un giorno che non dimenticherò, è la mia prima tripletta e la ricorderò per tutta la vita. La dedica va a tutto il gruppo, a noi che lavoriamo per raggiungere gli obiettivi. Questa dedica va alla squadra. Sono tante le dediche sul pallone, non saprei dire la più bella".