Venezia, Ceccaroni: "Usciamo con un punto d'oro. Play-off? Lavoriamo per raggiungerli"

Pietro Ceccaroni, difensore classe '95 del Venezia, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine dell'incontro Empoli-Venezia 1-1, valevole per la 25ª giornata della Serie BKT 2020/2021:

"Quel mio intervento difensivo è stato importante soprattutto per la squadra - dichiara il calciatore arancioneroverde -. Abbiamo messo veramente il cuore in questa partita, ci tenevamo tanto. Loro sono una squadra molto forte, lo sappiamo. Tutti abbiamo dato qualcosa in più ed usciamo da qui, secondo me, con un punto d'oro".

"Secondo me, nel primo tempo, abbiamo fatto una grande partita sotto tutti i punti di vista - prosegue Ceccaroni -, sia in fase difensiva che nella gestione della palla. Nella ripresa, dove siamo un po' calati, è uscita fuori la forza dell'Empoli. Penso, però, che il pareggio sia giusto".

Sui play-off: "Parliamo ancora di un sogno perché mancano tredici giornate, quindi è ancora lunga. Noi, giorno dopo giorno, lavoriamo per raggiungere quel sogno che è nato qualche settimana fa".

Sul compagno Francesco Forte: "Mi ha detto di non far segnare Mancuso, quindi auguro che paghi almeno una cena a noi difensori (ride, ndr). Franci non ha fatto gol ma ha lavorato tanto per la squadra. I gol, poi, sono una conseguenza. È un grande giocatore"