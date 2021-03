Venezia, Cordoba: "Dobbiamo puntare in alto perché certi treni non passano sempre"

Il socio del Venezia Ivan Ramiro Cordoba ha parlato a tuttotondo della sua nuova avventura in Serie B elogiando la squadra e il suo tecnico che stanno facendo un campionato al di sopra delle aspettative di inizio stagione: “Siamo in lotta per i play off e dobbiamo essere preparati a ogni scenario, dobbiamo avere un piano A e uno B perché se dovessimo arrivare in Serie A bisognerà essere competitivi e noi stiamo cercando di programmare il futuro al meglio. Anche in caso di permanenza in Serie B abbiamo le idee chiare, magari costruendo una squadra ancora più competitiva per puntare alla promozione. Il secondo posto però non può essere qualcosa di impossibile, dobbiamo puntare in alto ed essere ambiziosi. - continua l’ex Inter come riporta Trivenetogoal.it - Da sei mesi seguo la squadra e ho sempre pensato che i risultati fossero inferiori ai meriti e al gioco espresso. La partita col Monza è la dimostrazione che hanno ancora tanto da dare e che non bisogna porsi dei limiti in una situazione simile. Questa rosa ha qualità che neanche lei sa di avere. Zanetti? È uno che cerca di prendere il meglio sempre e ci sta riuscendo. Difetti? La squadra è giovane e tante volte non va alla stessa velocità. Bisogna capire che certe occasioni non capitano sempre. È un peccato perché magari in certe situazioni anziché perdere si poteva portare a casa un punto. In altre partite abbiamo fatto tantissimo ma non abbiamo gestito i momenti”.