Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Venezia-Juve Stabia 3-1, le pagelle: Busio, che ritmo. Adorante non perdona

Venezia-Juve Stabia 3-1, le pagelle: Busio, che ritmo. Adorante non perdona TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 17:04Serie B
Antonino Sergi

Risultato finale: Venezia-Juve Stabia 3-1

VENEZIA
Stankovic 6 - Respinge corto sul destro di Okoro dove arriva la rete di Carissoni, per il resto risponde sempre presente nelle poche grandi occasioni per la Juve Stabia in tutta la gara.

Schingtienne 5,5 - Il meno reattivo nell'azione che porta al gol la Juve Stabia, perde il contatto con Okoro che ha spazio e tempo per tirare verso la porta di Stankovic. Meglio nella ripresa.

Sverko 6 - Tiene bene la posizione, usa anche le maniere forti contro gli attaccanti campani. Sfiora anche un grandissimo gol nel secondo tempo, ma Confente ci mette la manona.

Svoboda 6 - Tranne il giallo nel secondo tempo, sbaglia poco o niente. Anche quando le Vespe alzano il ritmo lui non si tira indietro nella battaglia, partita senza sbavature.

Hainaut 6,5 - Una grandissima chiusura su Okoro nella prima azione del match, poi ara la fascia sul tracciante di Kike Perez per il traversone che induce Giorgini all'autogol. Ottima gara la sua.

Kike Perez 6,5 - Gioca semplice, pochi tocchi ma intelligenti. Sempre presente quando chiamato in causa, lancia Hainaut nell'azione che stappa la partita al Penzo. Dal 88' Bohinen sv.

Busio 7 - Ritmo, quantità e qualità. Fa tutto lo statunitense in mezzo al campo, contrasta e riparte e non manca di certo la qualità. Poi si forgia anche dell'assist per il terzo gol lagunare.

Doumbia 6 - Ci mette il fisico nei duelli in mezzo al campo, fa legna quando serve ed è buona l'intesa con Sagrado andando a creare la superiorità lungo la corsia mancina. Dal 77' Dagasso sv.

Sagrado 7 - Preferito ad Haps, scelte azzeccata per Stroppa. Sin dalle prime battute di gara dimostra di essere in giornata, alti i giri del motore e fa correre gambe e pallone a sinistra. Si guadagna anche il calcio di rigore poi sbagliato da Adorante. Dal 88' Bjarkason sv.

Yeboah 6,5 - Fatica per buona parte del primo tempo, poi però da un suo mancino nasce l'azione del primo gol di Adorante. Marcato da vicino da Bellich, trova qualche sua solita giocata e la qualità non manca. Dal 91' Compagnon sv.

Adorante 7 - Pensare che sbaglia anche un calcio di rigore, ma alla fine termina la partita segnando due gol arrivando a quindici in campionato. Sempre ben posizionato in area di rigore, tap-in e colpo di testa. Due gol da attaccante vero. Dal 77' Casas sv.

Giovanni Stroppa 7 - Primo in solitaria, il Venezia gioca e vince davanti al suo pubblico con le giocate degli uomini migliori. Concede qualcosa, ma quando punta l'area di rigore avversaria crea sempre i presupposti per qualcosa di importante. Ne segna tre, sbaglia anche un rigore e la classifica sorride più che mai.

JUVE STABIA
Confente 6,5 - Poteva fare qualcosa in più sul gol di Adorante respingendo male su Yeboah, poi però si riscatta nella ripresa con il rigore parato ad Adorante e un grande parata sempre sull'ex di turno.

Diakitè 5,5 - Gioca un buon primo tempo, nella ripresa però aumenta la sofferenza quando aumenta il ritmo dei lagunari. Troppo però lo spazio concesso ad Adorante nell'azione del terzo gol.

Giorgini 5 - Sfortunato e non poco, in una partita abbastanza bloccata è lui ad aprire le danze ma nella porta sbagliata. Nel tentativo di anticipare Adorante beffa Confente, poi non è perfetto nemmeno sul secondo gol. Dal 58' Varnier 6 - Prova a metterci i muscoli nei duelli individuali.

Bellich 6 - Il primo a staccarsi per pressare Yeboah sul primo controllo, bravissimo quando si immola su un tentativo di Adorante. Il sei è sempre abbastanza attento. Dal 85' Dalle Mura sv.

Ricciardi 5 - In sofferenza, schierato a tutta fascia a destra ma fatica a mettere un freno ad un Sagrado che sulla corsia ha spazio e modo per assaltare l'area di rigore della Juve Stabia. Dal 85' Mannini sv.

Mosti 5,5 - Fatica in mezzo al campo, i centrocampisti del Venezia specie dopo la mezzora sembrano avere quel ritmo in più che lo costringono quasi esclusivamente a rincorrere.

Correia 5 - Protagonista in negativo nell'azione che porta al rigore per il Venezia, poi fallito da Adorante. Calcia la gamba di Sagrado in un episodio che poteva chiudere anzitempo la sfida.

Carissoni 6,5 - E sono cinque, che stagione per l'ex Cittadella che ha trovato il suo quinto gol in campionato anche schierato a sorpresa come interno sinistro. Sempre sul pezzo.

Cacciamani 5,5 - Non riesce a creare grandi pericoli per la retroguardia del Venezia, attacca poco la profondità lungo la corsia mancina e si perde Hainaut nell'azione che stappa il match. Dal 71' Dos Santos 6 - Entra bene in campo, con il mancino prova a creare qualche pericolo.

Burnete 6 - Parte più lontano dalla porta, accompagna l'azione di Okoro ed è abile nel dialogare con l'attaccante dell'U21 azzurra. Manda un paio di volta in porta il compagno, si sacrifica anche in fase di non possesso.

Okoro 6,5 - Un primo tempo da assoluto protagonista, nella ripresa la Juve Stabia si abbassa e ne fa le spese ma rimane uno degli elementi che crea maggiori grattacapi alla difesa lagunari. Quando cambia passa diventa quasi imprendibile. Ci mette lo zampino sul gol di Carissoni. Dal 71' Gabrielloni 6 - Ha pochi palloni per creare qualcosa.

Ignazio Abate 6 - Nonostante qualche difficoltà si gioca le sue carte, anzi nel primo tempo crea più di qualche grattacapo alla difesa del Venezia. Azzecca la mossa Carissoni, sfrutta la fisicità di Okoro ma nella ripresa sale in cattedra la capolista e qualche errore individuale condannano le Vespe alla sconfitta.

Articoli correlati
Venezia lanciato verso la A, lo Spezia trema: si è chiusa la 33ª giornata di Serie... Venezia lanciato verso la A, lo Spezia trema: si è chiusa la 33ª giornata di Serie B
Venezia, Adorante: "Emozionante sfidare la Juve Stabia. Serie A? Pensiamo solo a... Venezia, Adorante: "Emozionante sfidare la Juve Stabia. Serie A? Pensiamo solo a noi stessi"
Dagli esordi di tre tecnici a Carrarese-Spezia, tutte le formazioni del turno di... Dagli esordi di tre tecnici a Carrarese-Spezia, tutte le formazioni del turno di Serie B
Altre notizie Serie B
Sampdoria, Pierini: "Punti che danno ossigeno, non dobbiamo abbassare la guardia"... Sampdoria, Pierini: "Punti che danno ossigeno, non dobbiamo abbassare la guardia"
Pescara, Brugman: "Insigne è la nostra arma in più, è arrivato con un'umiltà stratosferica"... Pescara, Brugman: "Insigne è la nostra arma in più, è arrivato con un'umiltà stratosferica"
Carrarese, Abiuso: "I tifosi ci hanno fatto capire l'importanza del derby" Carrarese, Abiuso: "I tifosi ci hanno fatto capire l'importanza del derby"
Carrarese, Calabrese: "I contropiedi rappresentano una delle nostre armi principali.... Carrarese, Calabrese: "I contropiedi rappresentano una delle nostre armi principali. Sul gol..."
Carrarese, Calabro: "Essere accostato a Italiano è un complimento enorme. La realtà... Carrarese, Calabro: "Essere accostato a Italiano è un complimento enorme. La realtà dice che possiamo guardare in alto"
Spezia, D'Angelo: "Mi gioco tantissimo della mia carriera, sono uno dei più responsabili..."... Spezia, D'Angelo: "Mi gioco tantissimo della mia carriera, sono uno dei più responsabili..."
Pescara, Sebastiani: "Siamo ancora dietro e dobbiamo lottare. Possiamo fare risultato... Pescara, Sebastiani: "Siamo ancora dietro e dobbiamo lottare. Possiamo fare risultato ovunque"
Reggiana, squadra contestata dopo il ko con il Pescara: Fracchiolla il più bersagliato... Reggiana, squadra contestata dopo il ko con il Pescara: Fracchiolla il più bersagliato
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris In FIGC serve un commissario straordinario molto più di un nuovo presidente federale. Antonio Conte ha superato la tempesta col Napoli e ha subito lanciato la sua candidatura da CT
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 La classifica di Serie A dopo 31 giornate: Napoli anti-Inter, lotta Champions accesissima
Immagine top news n.1 Conte: "Nazionale? Un anno fa si parlava di Juve. Ma fossi il presidente mi prenderei in considerazione"
Immagine top news n.2 Napoli-Milan lo spot di tutto ciò che non va in Serie A. In uno "spareggio" ha prevalso la paura
Immagine top news n.3 Napoli-Milan 1-0, le pagelle: Politano tiene accesa la corsa scudetto. De Winter, errore fatale
Immagine top news n.4 Il Napoli è l'anti-Inter: sette punti da recuperare e una volata che può ancora regalare sorprese
Immagine top news n.5 Pasquetta regala la sfidante dell'Inter: al Napoli il big match col Milan, la decide Politano
Immagine top news n.6 Spalletti: "Dopo 7 mesi di Juve non so con che cosa ho a che fare. Vlahovic? C'è preoccupazione"
Immagine top news n.7 Napoli, Manna su Lukaku: "Il gruppo viene prima di tutto, ci saranno conseguenze"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano "Perché gli illustri a scadenza sono un'opportunità per la A". Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Barcellona ha scelto Bastoni. La richiesta dell'Inter e il punto sui possibili sostituti
Immagine news podcast n.2 Milan, l'obiettivo per la difesa è Gila ma la Lazio spara alto, in attacco occhi su Retegui e Castro
Immagine news podcast n.3 Napoli, la priorità è andare avanti con Conte. Fabregas, Italiano e Farioli le eventuali alternative
Immagine news podcast n.4 Fiorentina, torna l'ipotesi Dragusin per l'estate, il punto sui rinnovi di Dodo e Fortini
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Roma, le motivazioni della crisi: il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Cucciari sulla Roma: "Le stagioni fallimentari sono altre, guardate la Juve..."
Immagine news Serie A n.3 Garbo: "Lautaro protagonista assoluto. Inter in difficoltà senza di lui”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 aprile
Immagine news Serie A n.2 Milan, Allegri criticato per i cambi un po' tardivi: "Se avessi la sfera magica..."
Immagine news Serie A n.3 Allegri: "Maignan ha fatto una sola parata. Dobbiamo essere più precisi e bravi a segnare"
Immagine news Serie A n.4 Politano ama il Milan: 7 gol segnati in carriera ai rossoneri. Ed è MVP della partita
Immagine news Serie A n.5 Spalletti: "Dovevo portare ragazzi di B e C in Nazionale. Baldanzi? Ci arriverà"
Immagine news Serie A n.6 Napoli, Spinazzola: "Pensiamo a vincerle tutte. Lukaku? È stato un anno particolare"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Pierini: "Punti che danno ossigeno, non dobbiamo abbassare la guardia"
Immagine news Serie B n.2 Pescara, Brugman: "Insigne è la nostra arma in più, è arrivato con un'umiltà stratosferica"
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, Abiuso: "I tifosi ci hanno fatto capire l'importanza del derby"
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, Calabrese: "I contropiedi rappresentano una delle nostre armi principali. Sul gol..."
Immagine news Serie B n.5 Carrarese, Calabro: "Essere accostato a Italiano è un complimento enorme. La realtà dice che possiamo guardare in alto"
Immagine news Serie B n.6 Spezia, D'Angelo: "Mi gioco tantissimo della mia carriera, sono uno dei più responsabili..."
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Benevento promosso in B, la Serie C fa i complimenti alla Strega
Immagine news Serie C n.2 Benevento in B, il capitano Maita: "Aspettavamo da tanto questo momento, ancora non ci credo"
Immagine news Serie C n.3 Benevento in B, esplode la festa in città: pullman accolto da centinaia di tifosi
Immagine news Serie C n.4 Risultati Serie C, tutto facile per l'AlbinoLeffe. La Virtus Verona pareggia e vede la D
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, Scurto: "Migliorati in fase difensiva, sul piano dell'impegno non posso dire nulla"
Immagine news Serie C n.6 Benevento in B, il sindaco Mastella: "Risultato strepitoso, grazie Vigorito"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Juventus Genoa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Milan, al Maradona si decide l'anti-Inter
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Roma
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women, Annika Paz: "Ho trovato un gruppo forte, mi diverto in campo"
Immagine news Calcio femminile n.2 Massimino e la convocazione con l'Italia: "Non ho realizzato subito. Sogno il Mondiale"
Immagine news Calcio femminile n.3 La fine di un incubo: Prugna torna in campo col Parma dopo 14 mesi di stop
Immagine news Calcio femminile n.4 Stokic e Floe sugli scudi con Milan e Napoli. Doppio messaggio all'Italia di Soncin
Immagine news Calcio femminile n.5 Wullaert trascina l’Inter Women: "Vittoria importante, possiamo crescere ancora"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Detruyer decisiva: "Vittoria importante, stiamo crescendo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Luigi Garzya, il difensore capace di "dividere" e "unire" Lecce e Bari Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Se neppure gli Autogol hanno più voglia di ridere…