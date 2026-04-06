Venezia-Juve Stabia 3-1, le pagelle: Busio, che ritmo. Adorante non perdona

Risultato finale: Venezia-Juve Stabia 3-1



VENEZIA

Stankovic 6 - Respinge corto sul destro di Okoro dove arriva la rete di Carissoni, per il resto risponde sempre presente nelle poche grandi occasioni per la Juve Stabia in tutta la gara.

Schingtienne 5,5 - Il meno reattivo nell'azione che porta al gol la Juve Stabia, perde il contatto con Okoro che ha spazio e tempo per tirare verso la porta di Stankovic. Meglio nella ripresa.

Sverko 6 - Tiene bene la posizione, usa anche le maniere forti contro gli attaccanti campani. Sfiora anche un grandissimo gol nel secondo tempo, ma Confente ci mette la manona.

Svoboda 6 - Tranne il giallo nel secondo tempo, sbaglia poco o niente. Anche quando le Vespe alzano il ritmo lui non si tira indietro nella battaglia, partita senza sbavature.

Hainaut 6,5 - Una grandissima chiusura su Okoro nella prima azione del match, poi ara la fascia sul tracciante di Kike Perez per il traversone che induce Giorgini all'autogol. Ottima gara la sua.

Kike Perez 6,5 - Gioca semplice, pochi tocchi ma intelligenti. Sempre presente quando chiamato in causa, lancia Hainaut nell'azione che stappa la partita al Penzo. Dal 88' Bohinen sv.

Busio 7 - Ritmo, quantità e qualità. Fa tutto lo statunitense in mezzo al campo, contrasta e riparte e non manca di certo la qualità. Poi si forgia anche dell'assist per il terzo gol lagunare.

Doumbia 6 - Ci mette il fisico nei duelli in mezzo al campo, fa legna quando serve ed è buona l'intesa con Sagrado andando a creare la superiorità lungo la corsia mancina. Dal 77' Dagasso sv.

Sagrado 7 - Preferito ad Haps, scelte azzeccata per Stroppa. Sin dalle prime battute di gara dimostra di essere in giornata, alti i giri del motore e fa correre gambe e pallone a sinistra. Si guadagna anche il calcio di rigore poi sbagliato da Adorante. Dal 88' Bjarkason sv.

Yeboah 6,5 - Fatica per buona parte del primo tempo, poi però da un suo mancino nasce l'azione del primo gol di Adorante. Marcato da vicino da Bellich, trova qualche sua solita giocata e la qualità non manca. Dal 91' Compagnon sv.

Adorante 7 - Pensare che sbaglia anche un calcio di rigore, ma alla fine termina la partita segnando due gol arrivando a quindici in campionato. Sempre ben posizionato in area di rigore, tap-in e colpo di testa. Due gol da attaccante vero. Dal 77' Casas sv.

Giovanni Stroppa 7 - Primo in solitaria, il Venezia gioca e vince davanti al suo pubblico con le giocate degli uomini migliori. Concede qualcosa, ma quando punta l'area di rigore avversaria crea sempre i presupposti per qualcosa di importante. Ne segna tre, sbaglia anche un rigore e la classifica sorride più che mai.

JUVE STABIA

Confente 6,5 - Poteva fare qualcosa in più sul gol di Adorante respingendo male su Yeboah, poi però si riscatta nella ripresa con il rigore parato ad Adorante e un grande parata sempre sull'ex di turno.

Diakitè 5,5 - Gioca un buon primo tempo, nella ripresa però aumenta la sofferenza quando aumenta il ritmo dei lagunari. Troppo però lo spazio concesso ad Adorante nell'azione del terzo gol.

Giorgini 5 - Sfortunato e non poco, in una partita abbastanza bloccata è lui ad aprire le danze ma nella porta sbagliata. Nel tentativo di anticipare Adorante beffa Confente, poi non è perfetto nemmeno sul secondo gol. Dal 58' Varnier 6 - Prova a metterci i muscoli nei duelli individuali.

Bellich 6 - Il primo a staccarsi per pressare Yeboah sul primo controllo, bravissimo quando si immola su un tentativo di Adorante. Il sei è sempre abbastanza attento. Dal 85' Dalle Mura sv.

Ricciardi 5 - In sofferenza, schierato a tutta fascia a destra ma fatica a mettere un freno ad un Sagrado che sulla corsia ha spazio e modo per assaltare l'area di rigore della Juve Stabia. Dal 85' Mannini sv.

Mosti 5,5 - Fatica in mezzo al campo, i centrocampisti del Venezia specie dopo la mezzora sembrano avere quel ritmo in più che lo costringono quasi esclusivamente a rincorrere.

Correia 5 - Protagonista in negativo nell'azione che porta al rigore per il Venezia, poi fallito da Adorante. Calcia la gamba di Sagrado in un episodio che poteva chiudere anzitempo la sfida.

Carissoni 6,5 - E sono cinque, che stagione per l'ex Cittadella che ha trovato il suo quinto gol in campionato anche schierato a sorpresa come interno sinistro. Sempre sul pezzo.

Cacciamani 5,5 - Non riesce a creare grandi pericoli per la retroguardia del Venezia, attacca poco la profondità lungo la corsia mancina e si perde Hainaut nell'azione che stappa il match. Dal 71' Dos Santos 6 - Entra bene in campo, con il mancino prova a creare qualche pericolo.

Burnete 6 - Parte più lontano dalla porta, accompagna l'azione di Okoro ed è abile nel dialogare con l'attaccante dell'U21 azzurra. Manda un paio di volta in porta il compagno, si sacrifica anche in fase di non possesso.

Okoro 6,5 - Un primo tempo da assoluto protagonista, nella ripresa la Juve Stabia si abbassa e ne fa le spese ma rimane uno degli elementi che crea maggiori grattacapi alla difesa lagunari. Quando cambia passa diventa quasi imprendibile. Ci mette lo zampino sul gol di Carissoni. Dal 71' Gabrielloni 6 - Ha pochi palloni per creare qualcosa.

Ignazio Abate 6 - Nonostante qualche difficoltà si gioca le sue carte, anzi nel primo tempo crea più di qualche grattacapo alla difesa del Venezia. Azzecca la mossa Carissoni, sfrutta la fisicità di Okoro ma nella ripresa sale in cattedra la capolista e qualche errore individuale condannano le Vespe alla sconfitta.