Venezia, Niederauer: "Felice per la qualificazione ai playoff. Arrabbiato per le critiche iniziali"

Da casa Venezia arrivano alcune dichiarazioni del presidente club lagunare Duncan Niederauer in merito al finale di stagione che attende la formazione allenata da Paolo Zanetti attraverso i canali ufficiali della società: "All'inizio della stagione, in pochi credevano che questa squadra avrebbe potuto avere successo. Gli esperti infatti pensavano che avremmo finito il campionato in zona retrocessione o poco sopra.

Questo però non mi ha fatto arrabbiare. La precedente gestione e la squadra non avevano ottenuto risultati importanti negli ultimi due anni, quindi sapevamo di dover ritrovare il supporto della nostra gente dando il massimo dentro e fuori dal campo. Nel corso di questa stagione ci siamo concentrati sulle azioni e non sulle parole, curando ogni aspetto del nostro progetto di crescita del club.

All'inizio della stagione, abbiamo detto ai ragazzi che pensavamo di aver costruito una rosa che potesse competere con qualsiasi squadra di Serie B, dicendo poi pubblicamente che l'obiettivo stagionale sarebbe stato quello di raggiungere i playoff. I ragazzi dal canto loro hanno giocato ad altissimo livello per tutta la stagione e ieri a Pisa abbiamo ufficialmente raggiunto il nostro obiettivo.

Sono davvero felice per la qualificazione ai playoff e il merito va alla squadra, all'allenatore, allo staff ed alla leadership dell'area tecnica. Vederci così uniti, come se fossimo una una famiglia, è un piacere per me e mi rende molto orgoglioso.

Dovremmo prenderci un momento per goderci questo risultato, per poi concentrarci sulla realizzazione di un sogno ancora più grande nelle prossime settimane. Speriamo di aver reso orgogliosi i nostri tifosi e di poter condividere presto questo momento con loro".