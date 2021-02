Venezia, Zanetti: "Vittoria più che meritata. Fatto tesoro delle partite passate"

Dopo il match vinto sul campo del Frosinone, il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa: "Credo sia una vittoria più che meritata - riporta Tuttoveneziasport.it - credo che oggi abbiamo subito poco per quanto riguarda occasioni da gol e abbiamo saputo subire il ritorno di una squadra forte come il Frosinone che ha sicuramente grande qualità anche nei cambi, quindi è normale dover gestire il risultato. Abbiamo fatto però tesoro delle partite passate, dove ci siamo trovati in situazioni simili senza ottenere i tre punti. Credo la vittoria sia meritata, tatticamente siamo stati perfetti e se non lo fossimo stati sarebbe stata dura vincere qua".