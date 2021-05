Verso i play off di Serie B: Brescia la squadra più in forma. Il Lecce non sa più pareggiare

Fra le sei squadre che si contenderanno l’ultimo posto in Serie A attraverso i play off che partiranno il 13 maggio la squadra più in forma è il Brescia di Pep Clotet autrice di una rimonta incredibile che ha portato la squadra dalla zona retrocessione a giocarsi un posto per la massima serie.

Le Rondinelle nelle ultime dieci gare viaggiano a una media di due punti a partita, hanno perso solo due volte, l’ultima con l’Empoli vincitrice del campionato a metà aprile, e sono reduci da quattro vittorie di fila, l’ultima contro quel Monza che potrebbe incontrare nuovamente in semifinale. Proprio i brianzoli sono alle spalle dei biancoazzurri con la media di 1,7 punti a partita nelle ultime dieci gare, frutto di cinque vittorie (fra cui quella contro la Salernitana in trasferta), due pari e tre sconfitte. Proprio lo scontro diretto con le Rondinelle ha impedito alla squadra di Brocchi di essere la migliore fra le sei iscritte ai play off.

Appena dietro troviamo il Lecce che nelle ultime dieci gare ha pareggiato solo una volta viaggiando a una media di 1,6 punti a partita. La squadra di Corini non conosce mezze misure e nell’ultimo periodo ha vissuto la flessione più preoccupante fra le sei con ben tre sconfitte nel mese di maggio. Rifiatare in attesa della semifinale potrebbe essere fondamentale per i salentini in vista delle ultime sfide decisive per la promozione in Serie A.

Peggio hanno fatto le ultime tre squadre in corsa con il ChievoVerona che viaggia a una media di 1,4 punti a partita con tantissimi pareggi – il 50% delle gare giocate – anche se nei play off, vista la posizione con cui ha chiuso la stagione regolare, il pari non sarà sufficiente per andare avanti. Però i veronesi hanno anche vinto tre gare e sono con il Brescia la squadra che ha perso meno fra quelle presenti negli spareggi. Le peggiori sono invece Venezia e Cittadella che, forse anche un po' appagate dalla conquistata del pass per la post season in anticipo, hanno viaggiato a scartamento ridotto nell’ultimo periodo collezionando solo 13 punti nelle ultime dieci gare.

Brescia 6 vittorie, 2 pari, 2 sconfitte 20 punti

Monza 5 vittorie, 2 pari, 3 sconfitte 17 punti

Lecce 5 vittorie, 1 pari, 4 sconfitte 16 punti

ChievoVerona 3 vittorie, 5 pari, 2 sconfitte 14 punti

Venezia 3 vittorie, 4 pari, 3 sconfitte 13 punti

Cittadella 3 vittorie, 4 pari, 3 sconfitte 13 punti