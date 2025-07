Ufficiale Atalanta, depositati tre contratti. Ecco gli svincolati Anelli, Parmiggiani e De Sabbata

Triplice acquisto completato in queste ore dall'Atalanta, che rinforza le proprie squadre giovanili - con vista anche sull'Under 23 in Serie C - con tre giocatori che arrivano tutti a costo zero, dopo essersi svincolati dalle loro precedenti squadre di club in data 30 giugno.

L'Atalanta ha infatti depositato in Lega Serie A i contratti del portiere Alessandro Anelli (16 anni), del difensore Pietro Parmiggiani (19 anni) e dell'attaccante Nicola De Sabbata (16 anni). I giocatori, rispettivamente classe 2008, 2006 e 2009, arrivano dopo le loro precedenti avventure tra Brescia, Milan e Cremonese.