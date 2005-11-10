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Mantova, rinforzo a centrocampo: Sambaly Keita firma fino al 2029
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Il Mantova ha ufficializzato l'acquisto del centrocampista Sambaly Keita. Il franco-maliano arriva dal Villefranche e ha firmato fino al 2029.
Rinfrozo a centrocampo per il Mantova, che ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Sambaly Keita
"Mantova 1911 ufficializza l'ingaggio del centrocampista Sambaly Keita che ha sottoscritto, con il club di viale Te, un contratto triennale con scadenza fissata al 30.06.2029.
Keita è un classe 2001 franco-maliano, alto 1,87 m e proviene dal club francese FC Villefranche-Beaujolais (Ligue 3). Nell'ultima stagione in Francia ha collezionato 26 presenze, condite da tre assist e un gol".
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