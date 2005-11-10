Ufficiale
Cremonese, il giovane Lapo Nava passa in prestito all'Alcione
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: La Cremonese ha ufficializzato la cessione in prestito di Lapo Nava all'Alcione Milano. Il portiere giocherà la prossima stagione con il club lombardo.
La Cremonese continua a definire le operazioni in uscita. Il club grigiorosso ha annunciato il trasferimento a titolo temporaneo del portiere Lapo Nava, che nella prossima stagione vestirà la maglia dell'Alcione Milano per trovare maggiore continuità e minutaggio.
"U.S. Cremonese comunica che il calciatore Lapo Nava è stato trasferito a titolo temporaneo alla società Alcione Milano.
Buona fortuna, Lapo!"
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