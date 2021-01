Vicenza, Di Carlo: "Obiettivo tre punti. Mettiamoci cuore, voglia e determinazione"

Prima del match contro il Venezia, il tecnico del Vicenza Domenico Di Carlo ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "La sconfitta ha fatto un po' male a tutti noi per come è venuta. Abbiamo lavorato in settimana per cercare di riscattarci, l'obiettivo è cercare i tre punti. Troveremo una squadra solida ma stasera dobbiamo metterci cuore, voglia e determinazione per portare a casa punti".

Si aspettava di avere qualche punto in più a questo punto della stagione?

"Sicuramente qualche punto per strada lo abbiamo perso. Contiamo di recuperarlo nel girone di ritorno".