Vicenza, Di Carlo: "Out Dalmonte, ma tornano Padella e Rigoni". I convocati per il Venezia

vedi letture

"Per domani ho in testa la formazione da schierare anche se dovrò verificare la condizione di tutti i giocatori. Probabilmente non recupereremo Dalmonte, che non si sente al 100%, mentre Meggiorini se starà bene giocherà, inoltre tornano Padella e Rigoni. Longo? Può essere la sua partita come quella di altri. Da lui e da Jallow mi aspetto di più in questo girone di ritorno dopo che la loro andata è stata condizionata dalla mancanza di preparazione": così, in conferenza stampa, il tecnico del Vicenza Domenico Di Carlo, che ha parlato del match di domani contro il Venezia, valido per la 20^ giornata del campionato di Serie B.

Sono stati poi diramati i 24 convocati:

PORTIERI: Gerardi, Perina, Zecchin

DIFENSORI: Barlocco, Beruatto, Bruscagin, Cappelletti, Fantoni, Padella, Pasini, Valentini

CENTROCAMPISTI: Agazzi, Cinelli, Pontisso, Rigoni, Vandeputte, Zonta

ATTACCANTI: Giacomelli, Gori, Jallow, Longo, Mancini, Marotta, Meggiorini.