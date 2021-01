Vicenza, Di Carlo: "Dobbiamo migliorare, specialmente in casa. Mercato? Siamo vigili"

Il tecnico del Vicenza Domenico Di Carlo ha parlato in conferenza stampa del derby contro il Venezia: “Contro la Reggiana non abbiamo fatto una grande prestazione e questo ci insegna che non possiamo giocare sotto ritmo perché abbiamo una nostra fisionomia e mentalità e dobbiamo tornare a rimettere in campo gli atteggiamenti che ci hanno sempre contraddistinti. Nel girone di ritorno servirà l’atteggiamento giusto per vincere qualche gara in più specialmente in casa. Contro le piccole dobbiamo essere bravi a portare gli episodi da parte nostra. - continua Di Carlo come riporta Trivenetogoal.it - Per domani ho in testa la formazione da schierare anche se dovrò verificare la condizione di tutti i giocatori. Probabilmente non recupereremo Dalmonte, che non si sente al 100%, mentre Meggiorini se starà bene giocherà, inoltre tornano Padella e Rigoni. Longo? Può essere la sua partita come quella di altri. Da lui e da Jallow mi aspetto di più in questo girone di ritorno dopo che la loro andata è stata condizionata dalla mancanza di preparazione. Mercato? Per adesso siamo a posto così, ma in ogni caso siamo vigili su tutto”.