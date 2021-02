Vicenza, Giacomelli: "E' una vittoria che ci dà morale, ci abbiamo creduto"

Il trequartista del Vicenza Stefano Giacomelli ha commentato il successo in casa del Pordenone: "Sto ancora godendo. Dopo un primo tempo dominato, nel secondo abbiamo preso gol alla fine, ci siamo rimessi lì, ci abbiamo creduto. E' una vittoria che ci dà morale, per me è un’emozione unica tornare al gol, ci voleva come il pane, ne avevo proprio bisogno. Ma la cosa più bella è che ha portato 3 punti".