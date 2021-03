Vicenza, Giacomelli: "Vittoria sul Chievo segnale alla classifica. L'Empoli? Daremo filo da torcere"

La vittoria nel derby contro il Chievo Verona ha dato nuova energia al Vicenza. Fra i protagonisti del buon momento della formazione di Domenico Di Carlo c'è sicuramente Stefano Giacomelli, attaccante che ha rilasciato alcune dichiarazioni a TuttoB.com: "Sicuramente è stata una partita importante - spiega in relazione al successo del 'Bentegodi' - perché per la prima volta siamo riusciti a ottenere 2 vittorie consecutive. Questa gara ha dato un segnale alla nostra classifica ma ovviamente non dobbiamo pensare sia tutto finito anzi, mancano 11 partite che saranno vere e proprie battaglie, e dovremo cercare di raggiungere la salvezza il prima possibile poi quello che viene viene. Sicuramente la vittoria sul Chievo Verona ci dà tanto morale e tanto slancio per affrontare l’Empoli".

E proprio sulla prossima sfida contro i toscani primi in classifica spiega: "Sarà una partita difficilissima. Loro sono primi, noi veniamo da due vittorie e daremo sicuramente filo da torcere all’Empoli. Ce la giocheremo a viso aperto, abbiamo tanta voglia di dimostrare che questo Vicenza può giocarsela con tutti, sono convinto che con queste motivazioni verrà fuori una bella partita".