Vicenza, Longo: "Contento di aver segnato, voglio che sia un punto di partenza"

L'attaccante del Vicenza Samuele Longo ha parlato dopo il successo contro il Frosinone: "Diciamo che le ultime due settimane sono state positive, sicuramente l’ultima è stata bella dall’inizio alla fine e va di pari passo con il mio stato fisico. Ho avuto problemi fino a qualche tempo fa, adesso trovo continuità fisica, questo aiuta la mente. Sono contento oggi di aver fatto una buona prestazione, di aver segnato e aiutato la squadra, voglio che sia il punto di partenza da qui in avanti. Come ho detto sono contento, perché è servito a sbloccare la partita, abbiamo fatto due gol e siamo riusciti a vincere. Penso che l’astinenza era più di continuità che di gol, avendo la possibilità di giocare, stando bene fisicamente sono sicuro che potrò fare altri gol. Una dedica? Alla mia ragazza e alla mia famiglia, come ho detto prima non ho passato un bel periodo tra infortuni vari, loro mi sono sempre stati vicini perciò lo dedico a loro. Come mi sono trovato con Meggiorini? Bene, sappiamo tutti che Meggiorini è un grande giocatore, parla la sua carriera, è facile giocare con lui, oggi abbiamo fatto una buona prestazione di squadra ed è servita per vincere. Io sono il primo critico con me stesso, sono anche fin troppo duro a volte, però so che lavoro sodo dall’inizio della stagione, vivo per il calcio, non è facile senza una continuità, ho avuto tre piccoli infortuni che mi hanno interrotto. Non ho avuto il periodo natalizio di sosta perché è da un mesetto che lavoro con costanza, questo sta alla base di tutto, voglio dare di più rispetto a quanto ho dato all’andata. Prossima gara molto difficile contro il Monza? Adesso si volta subito pagina, abbiamo subito una bella opportunità, affronteremo il Monza con l’idea di vincere