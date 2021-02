Vicenza, Magalini prima del Pisa: "Squadra da playoff. Di Carlo? Una vera 'istituzione"

Nel corso dell'intervista concessa al Corriere dello Sport Giuseppe Magalini, ds del Vicenza, ha parlato anche del prossimo impegno di campionato contro il Pisa in programma sabato: "È un avversario importante - spiega il dirigente del Lanerossi -, protagonista di una stagione di livello. Giocherà le proprie carte per i playoff: obiettivo che noi in questo momento non possiamo avere".

Magalini, poi, parla dello stesso Di Carlo, tornato a Vicenza da protagonista anche da allenatore dopo la grande parentesi come calciatore: "Qui è un'istituzione, ci teneva a tornare anche come tecnico: ha dato anche una grossa mano nel vincere la Serie C".