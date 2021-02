Magalini e i risultati del Vicenza: "Insoddisfacenti. La salvezza non era il nostro obiettivo"

vedi letture

Tredicesimo posto in classifica e un solo punto di vantaggio sulla zona playout. Questa è la situazione del Vicenza alla vigilia di una settimana decisiva per le sorti del campionato di Serie B con tre gare nel giro di pochissimi giorni. Ospite delle colonne del Corriere dello Sport il ds dei veneti Giuseppe Magalini ha commentato quanto fatto finora dalla formazione allenata da Domenico Di Carlo: "I risultati non ci soddisfano, dobbiamo fare di più. La posizione attuale del vicenza in classifica impedisce di stare tranquilli. Ci sono delle difficoltà, occorre subito fare quei punti necessari e non restare coinvolti nella lotta salvezza. E stiamo facendo meno rispetto al nostro potenziale: forse il problema è un po' d'inesperienza. [...] La salvezza è l'obiettivo di oggi, ma non quello dell'inizio della stagione. Il progetto di puntare alla Serie A è quinquennale, non riguarda certamente questa stagione".