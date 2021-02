Vicenza-Monza 1-2, le pagelle: Balotelli non segna ma fa la differenza, Dany Mota "imita" CR7

Vicenza-Monza 1-2

Marcatori: 82' Mota (M), 85' D'Alessandro (M), 86' Lanzafame (V)

VICENZA

Grandi 6 - Non subisce moltissimi tiri verso lo specchio della porta, ma su Gytkjaer nel primo tempo compie un mezzo miracolo. Sui due gol degli ospiti può fare davvero poco.

Bruscagin 5,5 - Inizia molto bene, si inventa due traversoni pericolosi in area di rigore. Nel complesso gioca una buona partita in entrambe le fasi, ma si fa scappare Dany Mota al momento del gol.

Pasini 6 - Usa tutti i mezzi a disposizione per arginare gli attaccanti ospiti. Prima Gytkjaer, poi Balotelli: soffre un pochino, ma non molla mai. I suoi crollano soltanto nel finale.

Cappelletti 6,5 - Uno dei migliori della difesa biancorossa. Sempre presente sulle traiettorie, mura un bel po’ di conclusioni pericolose verso lo specchio della porta.

Beruatto 5,5 - Ingaggia un bel duello in velocità con Diaw, anche se in alcune occasioni il numero 66 del Monza affonda e lo supera. Fatica, il cross di D'Alessandro arriva proprio dalle sue parti.

Zonta 6 - Tanti inserimenti a fari spenti, i centrocampisti avversari fanno fatica a tenerlo. Cala col passare dei minuti, ma spende davvero tanto.

Rigoni 5,5 - Gioca con un giallo sulla testa preso dopo pochi minuti. Di Carlo lo cambia per qualche tocco impreciso di troppo. (Dal 74’ Pontisso 6 - Entra bene in campo, riesce a dare un po' d'ossigeno in più ai suoi).

Agazzi 5,5 - Non si ferma praticamente mai, ma visto il risultato finale il suo errore nel primo tempo pesa davvero parecchio. (Dal 74’ Cinelli 6 - Buon approccio, prova a far salire i suoi nel momento più complicato della sfida).

Giacomelli 6,5 - Nei primi minuti prova a muoversi tra le linee, ma non riesce a trovare la posizione. Poi si accende e inizia coi colpi di qualità, ma spesso non lo seguono. (Dal 66’ Vandeputte 5,5 - Si vede poco, non riesce mai a far cambiare passo ai suoi).

Longo 5,5 - La partita è abbastanza difficile, ma si fa vedere pochissimo. Una sola conclusione in porta nel secondo tempo, ma nulla di pericoloso. (Dal 56’ Lanzafame 6,5 - Non viene servito parecchio, ma alla prima vera occasione riapre la sfida. Il problema sono i due gol segnati dal Monza e il poco tempo a disposizione).

Jallow 5 - Di Carlo lo piazza lì per cercare la giocata in contropiede, ma non riesce quasi mai a fare la differenza. Spento e poco presente all’interno della sfida. (Dal 56’ Meggiorini 5,5 - Si vede soltanto al momento dell'occasione clamorosa non sfruttata col mancino, ma era in posizione irregolare).

MONZA

Di Gregorio 6 - Da rivedere la respinta corta che porta al gol di Lanzafame, poteva fare qualcosa di più. Per il resto della sfida si fa trovare sempre pronto e attento, anticipa spesso i movimenti degli attaccanti del Vicenza.

Donati 6 - Un po’ impreciso sui tocchi più semplici, affonda poco. Nella ripresa la sua qualità e la sua esperienza fanno la differenza.

Scaglia 6 - Difende senza mai lasciare troppo spazio a Jallow e Longo. Meggiori diventa un cliente difficile anche per via della fisicità, ma il centrale concede davvero poco.

Bettella 6 - Come il compagno di reparto alza il livello e non bada troppo al sottile. Gara attenta, la disattenzione nel finale non complica la situazione.

Carlos Augusto 6 - Gara dai due volti. C'è poco spazio, dunque non riesce mai a sviluppare tutta la sua accelerazione. Ma dà una bella mano in difesa.

Colpani 6 - Va a fiammate, ma quando si inserisce crea sempre pericoli. Diverse giocate tra le linee, i compagni lo cercano spesso. (Dal 63’ Barillà 5,5 - Non un buon approccio alla sfida, lascia Lanzafame libero di calciare al momento del gol).

Barberis 6 - Di Carlo gli mette in marcatura un uomo fisso, lui soffre parecchio la pressione. Si vede anche al momento di impostare il gioco, ma nonostante la difficoltà porta a casa una prestazione di carattere.

Armellino 6 - Nella sua zona la partita è abbastanza dura, non si va per il sottile e gli scontri fisici sono all’ordine del giorno. Si mette l’armatura e ci prova fino al cambio. (Dal 73’ Frattesi 6,5 - Impatto importantissimo sulla sfida, con la sua freschezza dà maggiore fisicità).

Diaw 6,5 - Dei tre d’attacco è il più attivo. Non si ferma praticamente mai e prova sempre l'affondo, manca soltanto il gol. Peccato per l'occasione non sfruttata, conclusione potente che termina alta di pochissimo. (Dal 73’ D’Alessandro 8 - Dei cambi è sicuramente quello che ha avuto maggiore impatto. Prima la giocata e l'assist per Dany Mota, poi il gol della sicurezza. Fa tutto lui nel giro di dieci minuti).

Gytkjaer 5,5 - Si muove tra le linee e cerca di liberarsi dalle marcature, ma le due occasioni che gli capitano non le sfrutta. Deve migliorare negli ultimi sedici metri. (Dal 63’ Balotelli 6,5 - Finalmente è tornato. Ha un altro passo rispetto ai compagni e si vede, fa sempre la giocata giusta. Se usa la testa può fare la differenza).

Mota 7,5 - Va a sprazzi, ma il talento non manca. Quando accelera si guadagna spesso la punizione, da manuale il gol di testa: stacco in area e qualche secondo contro la forza di gravità, Grandi non può farci nulla. Paragone "scomodo", ma la rete assomiglia ad alcune messe a segno dal connazionale CR7. Anche nell'esultanza. (Dall’83’ Ricci s.v.).