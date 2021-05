Vicenza, per la difesa si pensa a una vecchia conoscenza. Pellizzer della Virtus Entella

Il Vicenza inizia già a pensare alla prossima stagione quando l'obiettivo sarà alzare l'asticella e non inseguire più soltanto la salvezza. Secondo Trivenetogoal.it in difesa potrebbe partire il centrale Padella che vorrebbe chiudere la propria carriera nella sua Ascoli e per questo il club avrebbe individuato in Michele Pellizzer, ora alla Virtus Entella, un possibile rinforzo. Il centrale classe '89 è un profilo molto conosciuto dal presidente Rosso visto che è cresciuto nelle giovanili del Bassano e con la maglia giallorossa ha esordito fra i professionisti. Un particolare non da poco poiché permetterebbe al club di tesserarlo come giocatore bandiera.