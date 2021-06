Vicenza, Rosso: "Quando si parlerà di Serie A? Quando saremo posizionati tra le prime 5"

Lunga intervista quella che il presidente del Vicenza Stefano Rosso ha rilasciato a La Gazzetta dello Sport. Chiariti in immediato gli obiettivi di un futuro più imminente e quelli poi a lungo termine: "Dobbiamo migliorarci sapendo che sarà un campionato ancora più competitivo. Ci sarà da divertirsi. La strada è tracciata, dobbiamo proseguire. Il nostro approccio è sempre stato di cauto entusiasmo. Vogliamo vincere ma nel calcio bisogna saper programmare e gestire, non fare un exploit di uno o due anni e poi dover ripartire da zero. Quando si potrà parlare di Serie A? Quando saremo posizionati tra le prime cinque. Non vogliamo illudere i tifosi, siamo chiari e trasparenti: in A ci vogliamo arrivare nel giro di tre anni, ma lo sport regala sempre sorprese, nel bene e nel male. Diciamo che ci piacerebbe andare ai playoff, ma dobbiamo sudare".