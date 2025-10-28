Virtus Entella, Bariti avverte il Frosinone: "È arrivato il momento di vincere in trasferta"

“Abbiamo lavorato bene, c’è fiducia visti gli ultimi risultati e siamo convinti di fare una buona partita, la stiamo preparando al meglio. Ci aspetta una sfida difficile, ma siamo pronti”. Il centrocampista della Virtus Entella Davide Bariti ha parlato così in vista della gara contro il Frosinone in programma questa sera: “I ciociari sono una squadra forte, mi aspetto una sfida complicata anche perché in trasferta abbiamo sempre fatto qualcosina in meno che in casa nostra. Però abbiamo tutte le carte in regola per giocarcela”.

“Sappiamo che in casa abbiamo fatto delle buone prestazioni, raccogliendo punti importanti, ma anche in trasferta abbiamo fatto la nostra figura anche se ci è mancato qualcosa e i punti conquistati sono stati pochi. - prosegue Bariti ai canali ufficiali del club ligure – Sappiamo che sarà una gara complicata, ma è arrivato il momento di fare punti in trasferta”.

Il centrocampista torna poi sul pareggio col Pescara raggiunto nel recupero: “Si è trattato di un punto importantissimo, fondamentale per fiducia e classifica anche se meritavamo qualcosa di più. Pareggiarla allo scadere ci lascia qualcosa di estremamente positivo e ci dà ancora più fiducia per le prossime gare”.