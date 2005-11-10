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Virtus Entella, Chiappella: "A Padova dovremo alzare il livello del nostro gioco"

Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 13:18Serie B
16.10.2026 13:18Serie B
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Il tecnico dell'Entella presenta la sfida con il Padova: "Dobbiamo essere più continui e alzare il livello del nostro gioco".
FotoTUTTOmercatoWEB

Andrea Chiappella, tecnico della Virtus Entella, è intervenuto ai canali ufficiali del club in vista della sfida con il Padova:

Mister, è la vigilia di Padova-Entella. Come avete vissuto la settimana dopo il gol segnato in extremis contro la Juve Stabia, che avrebbe dovuto darvi entusiasmo e consapevolezza?

"Il gol nel finale ci ha sicuramente trasmesso positività ed energia, perché la squadra ha lottato fino all'ultimo. È un valore che non deve mai mancare ed è importante averlo dimostrato. Questo, però, non deve condizionarci: la partita va analizzata nella sua interezza. È emersa la necessità di essere più continui e di mantenere maggiore energia e determinazione nell'arco dei 90 minuti. Sono questi gli aspetti sui quali abbiamo lavorato".

Il Padova ha cambiato molto in estate, tra guida tecnica e giocatori. È reduce da una sconfitta ed ha un punto in più in classifica rispetto all'Entella. Che partita si aspetta? Teme una squadra particolarmente motivata dalla voglia di riscatto?

"È un'osservazione corretta. Il Padova arriva da una sconfitta in casa e questo può portarlo a compattarsi ulteriormente, cercando una prestazione solida davanti al proprio pubblico. Noi ci siamo concentrati su quello che dobbiamo fare, consapevoli che ci sarà da soffrire, ma anche che arriverà il momento in cui dovremo essere noi a fare la partita. Come già accaduto contro la Juve Stabia, non siamo stati continui e, rispetto ad altre gare, non siamo riusciti a essere precisi dal punto di vista tecnico, sbagliando troppi passaggi. Anche a Padova sarà fondamentale alzare il livello del nostro gioco".

Dopo la partita di sabato scorso aveva sottolineato anche i buoni ingressi dalla panchina, con alcuni giocatori che avrebbero potuto partire titolari. Alla vigilia della sfida con il Padova ha ancora dubbi sulla formazione?

"Sì, assolutamente. Anche la scorsa settimana avevamo diverse valutazioni da fare, poi abbiamo scelto di dare continuità. In vista di questa gara ci sono altre situazioni da valutare e abbiamo lasciato aperte due o tre possibilità di cambiamento. Come dico sempre, questa squadra non deve affidarsi soltanto a un gruppo ristretto di giocatori. Dobbiamo avere la rosa più ampia possibile, con tutti che si sentano protagonisti. Il risultato deve arrivare attraverso la prestazione collettiva".

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