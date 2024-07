Ufficiale ACR Messina, nominato il nuovo Ds. L'uomo mercato giallorosso sarà Pavone

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo, che l'ACR Messina fa sapere che il nuovo Direttore Sportivo per la stagione 2024/2025 sarà Giuseppe Pavone. "Il nuovo Ds di comprovata esperienza è in città da ieri e si è messo subito al lavoro per l’allestimento della rosa in vista della nuova stagione sportiva, da mettere a disposizione di mister Modica.

Si rende altresì noto che la società è al lavoro per il ritiro pre-campionato", conclude il comunicato.