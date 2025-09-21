Ufficiale Adesso c'è anche l'ufficialità: il Perugia ha esonerato Vincenzo Cangelosi

La notizia - come vi avevamo raccontato - era nell'aria, ma adesso è arrivata anche l'ufficialità: Vincenzo Cangelosi non è più il tecnico del Perugia. Il tecnico siciliano paga un inizio di stagione disastroso, con 3 pareggi e due sconfitte, tra cui l'ultima patita sul campo del Ravenna per 3-2 che hanno portato il club umbro al diciassettesimo posto del girone B del campionato.

Questa la nota pubblicata dal Perugia sui propri canali ufficiali:

"L’AC Perugia Calcio annuncia di aver sollevato Vincenzo Cangelosi dalla guida tecnica della prima squadra. Il Club ringrazia sentitamente mister Cangelosi per l’impegno, la dedizione e la correttezza dimostrate durante la sua permanenza nel club biancorosso".

Il club umbro ha già in mente alcuni possibili sostituti anche se la scelta sembra che andrà a ricadere su Piero Braglia, allenatore di grande esperienza che ha "iniziato" con il Rimini prima di lasciare il club in preda alle vicende societarie, e che era sugli spalti del Barbetti a vedere Gubbio-Perugia. Secondo quanto appreso dalla redazione di TuttoMercatoWeb, il Perugia lo ha già contattato e in queste ore starebbe definendo il contratto, sia per quanto riguarda l'ingaggio che il tecnico andrà a percepire, sia per quanto riguarda la durata, che sarà fino a giugno ma con un'opzione di prolungamento legata ai risultati sportivi che il club riuscirà ad ottenere.