Ufficiale La Pianese si rinforza a centrocampo. Arriva Puletto, e prende la numero 10

Volto nuovo in casa Pianese, con la formazione amiatina che, proprio nel giorno della sfida all'Arezzo (la Serie C effettuerà il primo turno infrasettimanale dell'annata), annuncia un innesto a centrocampo: si unisce al gruppo bianconero il classe 2004 Filippo Puletto, rimasto svincolato dopo la mancata iscrizione della SPAL al campionato di Serie C.

Ecco la nota del club:

"È Filippo Puletto l’ultimo innesto in casa U.S. Pianese. Classe 2004, centrocampista offensivo, era svincolato dopo la mancata iscrizione della Spal alla Serie C. Muove i suoi primi passi nel calcio a Cesena, salvo poi proseguire il suo percorso nel vivaio spallino fino a conquistarsi l’esordio tra i professionisti nella stagione 2022/23, in Palermo-Spal di Serie B. L’anno successivo viene promosso stabilmente in prima squadra, prima del trasferimento invernale al Trento. Nell’estate 2023 passa in prestito al Carpi, avversario della Pianese nello stesso girone: con gli emiliani colleziona 31 presenze tra campionato e Coppa, arricchite da tre gol e un assist. A oggi Puletto vanta già 59 presenze tra i professionisti a soli 21 anni e, considerando anche le giovanili, un bottino complessivo di 39 reti e 19 assist. Il calciatore ha scelto la maglia numero 10 e questa sera sarà a disposizione di mister Birindelli per la gara con l’Arezzo.

L’U.S. Pianese è lieta di accogliere Filippo Puletto nella famiglia delle zebrette e gli augura buon lavoro".