Catania, Toscano rinnova fino al 2027. Ad annunciarlo è il presidente Pelligra
La notizia era nell'aria, mancava ormai solo l'ufficialità, che è arrivata, e direttamente dalle parole del presidente Rosario Pelligra, che ha annunciato il rinnovo di contratto di mister Domenico Toscano, che si lega alla società siciliana fino al 30 giugno 2027 proprio alla vigilia del turno infrasettimanale di Serie C. Arrivato in Sicilia un solo anno fa, era l'estate del 2024, il tecnico ha quindi prolungato il suo contratto, per centrare il grande obiettivo che la proprietà sta inseguendo, ovvero quello della promozione in Serie B.
Di seguito, la nota della società:
“Ho il piacere di annunciarvi il rinnovo del contratto di mister Domenico Toscano al 2027. Ho grande fiducia in lui e nel suo staff e credo che andare avanti insieme sia la scelta giusta. Ricevo costantemente informazioni sul lavoro del mister con la squadra, in campo e fuori, e sono sicuro che torneremo presto a vincere le partite come a inizio campionato. Con lavoro, fiducia, sacrificio e passione. La nostra corsa continua, insieme. Forza Catania!”.
A proposito di turno infrasettimanale, ecco il programma del Girone C, dove militano gli etnei:
GIRONE C
Mercoledì 24 settembre
Ore 18:30 - Cavese-Latina
Ore 18:30 - Cosenza-Giugliano
Ore 18:30 - Foggia-Casertana
Ore 18:30 - Salernitana-Audace Cerignola
Ore 18:30 - Siracusa-Potenza
Ore 18:30 - Sorrento-Casarano
Ore 20:30 - Trapani-Catania
Ore 20:45 - Atalanta U23-Crotone
Ore 20:45 - Monopoli-Team Altamura
Ore 20:45 - Picerno-Benevento
Classifica - Salernitana 15, Benevento 12, Monopoli 10, Catania 10, Casarano 10, Crotone 8*, Potenza 8, Casertana 7, Cosenza 6, Audace Cerignola 6, Picerno 5, Giugliano 5, Foggia 5, Team Altamura 5, Latina 4, Atalanta U23 4, Trapani 3, Cavese 2, Sorrento 2, Siracusa 0.
