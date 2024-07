Ufficiale AlbinoLeffe, primo contratto da professionista per il classe 2004 Tommaso Vinzioli

U.C. AlbinoLeffe comunica di aver esercitato il diritto di riconferma del calciatore Tommaso Vinzioli, centrocampista classe 2004, attraverso la stipula del suo primo contratto professionistico con scadenza 30 giugno 2025.

Nativo di Calcinate (BG), Vinzioli è cresciuto nei settori giovanili di Carobbio, Grumellese (attuale Real Calepina) e Virtus CiseranoBergamo. Approdato a Zanica nella Stagione 2021/22, al suo primo anno in bluceleste ha vinto il campionato di Primavera 3 e il Trofeo "Dante Berretti" conquistando la promozione in Primavera 2, campionato in cui nello scorso biennio (2022/23 e 2023/24) ha totalizzato 46 presenze con 4 gol e 3 assist all'attivo.

Nella Stagione 2023/24, Vinzioli ha esordito con la maglia della Prima Squadra in occasione del match AlbinoLeffe - Renate (Coppa Italia di Serie C), disputato allo Stadium il 4 ottobre 2023.

"Sono molto contento per la firma del mio primo contratto professionistico con l’AlbinoLeffe - le prime parole di Tommaso Vinzioli -. Ringrazio tutti i formatori blucelesti, figure fondamentali da cui ho imparato molto in questi anni, la mia famiglia e gli amici, da sempre al mio fianco. Farò di tutto affinché la prossima si riveli una stagione positiva sia a livello collettivo sia in termini individuali".