Ufficiale Ancora un rinnovo in casa Virtus Verona. Toffan blindato da club fino al 2028

Continua a guardare anche al futuro la Virtus Verona, che quest'oggi ha comunicato il rinnovo del duttile centrocampista classe 2003 Francesco Toffanin, blindato dai rossoblù con un contratto fino al 30 giugno 2028.

A rendere noto il tutto, la stessa società veneta, mediante la nota che di seguito riportiamo integralmente:

"La Virtus Verona è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Francesco Toffanin fino al 30 giugno 2028.

Classe 2003, elemento poliedrico in grado di interpretare più posizioni, Toffanin è da due stagioni alla Virtus Verona, con la cui maglia è sceso in campo in 55 occasioni realizzando una rete.

Il suo percorso da calciatore è iniziato con l’Albinoleffe per poi crescere nel settore giovanile del Milan fino alla compagine Under 18. Dopo otto stagioni in rossonero è passato alla Ternana e infine in serie D nella Luparense. Dall’estate 2023 è al Gavagnin-Nocini, guadagnando ampi consensi per il tocco curato, la capacità di giocare in posizioni differenti oltre all’ottima lettura delle fasi di gioco.

La Virtus Verona e Francesco proseguiranno il loro cammino insieme!".

Uno sguardo quindi al futuro, come detto, anche in ottica di ambizioni di classifica. Andiamo intanto a vedere quella che è la graduatoria del Girone A di Serie C, dove militano i rossoblù:

Padova 69, Vicenza 66, Feralpisalò 55, Albinoleffe 44, Virtus Verona 43, Trento 43, Atalanta U23 41, Novara 42 (-2 punti), Alcione 40, Giana Erminio 40, Renate 40, Lumezzane 37, Arzignano Valchiampo 35, Pergolettese 35, Lecco 33, Triestina 33 (-1 punto), Pro Vercelli 31, Pro Patria 22, Caldiero Terme 21, Union Clodiense 18