Ufficiale Arezzo, c'è il rinnovo del terzino Montini: ha firmato un biennale con opzione

vedi letture

Come anticipato l'Arezzo nella giornata di oggi ha annunciato il rinnovo di contratto per Montini, terzino classe 2001 che può giocare su entrambe le fasce e in questa stagione ha collezionato 25 presenze con un gol e un assist in campionato. Di seguito la nota dei toscani:

"Il difensore amaranto Alberto Montini ha rinnovato per altre due stagioni, con opzione per un’ulteriore campionato, il suo legame con l’Arezzo. La firma del contratto è avvenuta alla presenza del DG Paolo Giovannini e del DS Nello Cutolo".