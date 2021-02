Arezzo, prima squadra ancora ritiro a Coverciano: ma stavolta niente punizioni

vedi letture

Come la scorsa settimana, Arezzo nuovamente in ritiro a Coverciano. Come infatti ha fatto sapere il club, da quest'oggi fino a sabato 13 febbraio, la squadra sarà appunto nel fiorentino per preparare al meglio al sfida al Carpi, in programma domenica 14 febbraio alle ore 15:00.

Nessun ritiro punitivo, comunque, a differenza di quanto era stato in passato, ma contro gli emiliani servirà dare continuità al pari centrato contro la VirtusVecomp Verona che, nonostante non abbia smosso sensibilmente la classifica (ancora ultimo posto, con soli 11 punti in 23 gare all'attivo), ha dato morale agli amaranto.