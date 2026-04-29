Arzignano, iniziativa per i tifosi: pullman gratis per la trasferta in casa del Cittadella
TUTTO mercato WEB
Domenica alle 17:30 l’Arzignano Valchiampo sarà impegnato al “Tombolato” di Cittadella per il primo turno dei playoff. In vista della trasferta, il club gialloceleste ha comunicato di aver messo a disposizione dei propri tifosi un pullman gratuito.
Il ritrovo è fissato alle ore 15 nel piazzale dello stadio Dal Molin, con partenza prevista alle 15:30 e rientro al termine della gara. Tutti i dettagli sono disponibili sui canali ufficiali della società veneta, che precisa inoltre come ogni sostenitore dovrà acquistare autonomamente il biglietto d’ingresso.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Marco Conterio La clamorosa e pazza idea di Florentino Perez: tutte le ragioni per cui sta seriamente pensando al ritorno di José Mourinho alla guida del Real Madrid. Dal ritorno dei Galacticos al fallimento Xabi Alonso
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
I colloqui solo con arbitri, i club non indagati, le partite: tutte le stranezze dell’inchiesta su Rocchi
Anima azzurra e progetto giovani: la salvezza del Cagliari nasce così. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Tra calcio e moda. L'attaccante della Fiorentina Bonfantini ha presentato il suo brand di abbigliamento