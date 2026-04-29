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Arzignano, iniziativa per i tifosi: pullman gratis per la trasferta in casa del Cittadella

Arzignano, iniziativa per i tifosi: pullman gratis per la trasferta in casa del CittadellaTUTTO mercato WEB
© foto di Francesco Moscatelli
Daniel Uccellieri
Oggi alle 22:34Serie C
Daniel Uccellieri

Domenica alle 17:30 l’Arzignano Valchiampo sarà impegnato al “Tombolato” di Cittadella per il primo turno dei playoff. In vista della trasferta, il club gialloceleste ha comunicato di aver messo a disposizione dei propri tifosi un pullman gratuito.

Il ritrovo è fissato alle ore 15 nel piazzale dello stadio Dal Molin, con partenza prevista alle 15:30 e rientro al termine della gara. Tutti i dettagli sono disponibili sui canali ufficiali della società veneta, che precisa inoltre come ogni sostenitore dovrà acquistare autonomamente il biglietto d’ingresso.

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