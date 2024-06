Ufficiale Arzignano Valchiampo, avanti con Fabio Cariolato fino al giugno 2025

Il treno Fabio Cariolato è in partenza dal binario 13. Viaggia in Gialloceleste con 4949 minuti di gioco, 79 presenze, 6 reti. Direzione: stagione 2024/2025.

Originario di Cornedo, il difensore classe 2002 cresciuto nel settore giovanile del L.R. Vicenza, è arrivato in via dello Sport nella stagione 21/22, terminata con la vittoria del Campionato di Serie D. Dopo la successiva annata in Serie C vissuta da protagonista, ha proseguito tra i Pro con la maglia numero 13 nella stagione 23/24. È legato al club fino al 30 giugno 2025.